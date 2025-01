En Pobre Novio, uno que otro recibirá una golpiza. Marcos García no dudó en brindarle su apoyo a Génesis Márquez tras el lío en el que se metió su padre. “Los tombos dijeron que la Interpol está buscando a tu papá porque tiene tremendo prontuario”, alertó Marcos. “Está pasando justamente lo que decía que iba a pasar”, sollozó Génesis.

“Quédate tranquila porque la policía está detrás de tu papá, no de ti”, la tranquilizó Marcos antes de que Iván Chumbe irrumpiera en la bodega. “¿A ti quién te ha dado autorización para contarle a Génesis lo que pasa con su papá?”, reclamó Iván y se ganó el repudio de los enamorados.

Ante las acusaciones del otro hijo de César, Marcos puso en su SITIO al joven. “¿Y por qué no le iba a contar? Si la policía fue a preguntar por él hasta mi casa”, lo retó. “Sí, pero ahora le va a advertir para que lo agarre”, acusó a Génesis, quien se defendió.

“Yo no haría algo así. Sí, es mi papá, pero eso no significa que yo lo voy a proteger si ha hecho algo malo”, se defendió la enamorada de Marcos. “Entonces, dime, ¿dónde está?”, preguntó Iván y la mujer aseguró no saber. “Yo creo que sí sabe dónde está y lo está protegiendo”, aseguró Iván.

La insistencia del joven hizo que Marcos opusiera más resistencia. “Ella ya dijo que no sabe dónde está”, sostuvo. “Yo no le creo nada, está mintiendo”, señaló Iván. “No le vas a hablar así”, le advirtió a su desconocido medio hermano. “Yo le hablo cómo se me da la gana. quién dice que no es cómplice y se hace la MOSQUITA MUERTA”, respondió Marcos.





“Eso NO te lo voy a aguantar, Iván”, avisó Marcos. “¿Qué no me vas aguantar?¿Que tu enamorada es CÓMPLICE de una RATA?”, cuestionó Iván antes de que el enamorado de Génesis se abalance sobre él y se enfrenten a GOLPES.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

Todos los capítulos de "Pobre Novio" están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

El REACT EN VIVO de "Pobre Novio" con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES.

