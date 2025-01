En Pobre Novio, la delicada salud de la señora Rosa parece haber conmovido a su Johnny Videla. Así se lo confiesa a Santiago García, su mejor amigo. “Me ha dado pena ver a la señora así, echadita en la cama, se le veía muy mal”, contó Johnny.

“Va a estar en observación hasta mañana. Espero que se mejore porque se le veía bien indefensa”, agregó el joven al recordar la imagen de su madre postrada en una camilla. Santiago sabía muy bien qué consejo darle a su amigo.

Luego de recordar las repetidas ocasiones en que Johnny rechazó a Rosita, el protagonista de Pobre Novio hizo una importante aclaración. “Amigo, la vida es rara y así como te puso a tu mamá también te la puede quitar. Esperemos que Dios no quiera, pero este fue un aviso”, le avisó al hijo de Rosita.

“¿Un aviso? ¿De qué?”, preguntó Johnny. “De que tienes que aprovechar a tu mamá, amigo, tienes que agradecer que la vida te la ha puesto en el camino otra vez”, recomendó el saliente de Isabela. “Ya, ya no quiero hablar más. La cabeza como que me late y siento que me va a explotar”, le pidió Johnny a Santiago. ¿Por fin sanará la relación con su MADRE?

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

