En Pobre Novio, dos personajes se han robado el corazón de la audiencia de Latina. Johnny Videla decidió cuidar a Rosita luego de su desmayo. Postrada en una camilla, la señora abrió los ojos y encontró a su hijo. “Davidcito, ¿estás aquí?”, preguntó doña Rosa.

A Johnny el corazón pareció habérsele caído al piso al ver a su madre en esa situación. “Tranquila, señora, tiene que descansar”, respondió secamente. “Me sentía muy mal, en la cocina y…”, trató de explicar Rosita. “Shh, no hable”, le pidió su hijo, pero la emoción de doña Rosa fue más grande.

“Qué bueno que estés aquí conmigo. ¿Cómo iba a imaginar que al abrir los ojos la primera persona a la que vería serías tú? Gracias, mi niño”, le agradeció Rosita a Johnny. “¿Sabes? Estuve pensando en lo que dijiste y tienes razón, no fui una buena madre, pero estoy segura que hay una nueva oportunidad que la virgen me está dando y no la voy a desperdiciar”, prometió la señora.

Por su lado, Johnny optó por invitarla a mantener la calma. “No se ponga así, tranquilita, no diga nada”, le pidió. “Voy a hacer bien las cosas, voy a corregir mis errores y voy a devolverte todo el tiempo que no estuve contigo. Te lo juro por lo más sagrado que hay que el fin de mi vida va a ser buscar tu felicidad”, aseguró Rosita mientras le extendió una mano y Johnny la sostuvo.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR