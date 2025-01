En Pobre Novio, Isabela no pudo contener su enojo al descubrir que Mónica había pasado la noche en casa de Eduardo. ¿Qué estás haciendo? le preguntó Isabela al ver cómo Mónica estaba alistando sus cosas en una maleta.

Mónica, intentando sincerarse, le respondió: “Es mejor que me vaya y tú sabes por qué”. Isabela, tratando de ser comprensiva, le dijo: “Tú no te puedes ir así, Mónica, conversemos”, y acto seguido le preguntó el motivo de haber ido al a casa de Eduardo.

Mónica, triste por mentirle a su amiga, intentó disimular: “Isa, perdóname, necesitaba decirle lo que siento”. En ese momento, Isabela le preguntó si había pasado algo con Eduardo, a lo que Mónica respondió: “¿Qué crees que pasó? Fui y le conté lo que siento por él y me dejó súper claro que se muere por ti, él te adora. Me voy porque me gusta tu ex y eso no es poca cosa”.

Inmediatamente después, Mónica continuó explicando lo que sentía: “Me voy porque necesito pensar, necesito estar sola, necesito tiempo, no me da para seguir viviendo aquí”.

Isabela, muy molesta, le dijo que NO CREÍA EN SUS PALABRAS, a lo que Mónica fue tajante: “No entiendo por qué te cuesta tanto si tú ya estás en otras, estás interesada en alguien más”, dijo Mónica haciendo alusión al interés de Isa por Santiago.

Isabela, furiosa, le respondió: “QUÉDATE TÚ, LA QUE SE VA SOY YO”, dejando a Mónica completamente afectada.

¿Qué pasará entre Mónica e Isabela? ¿Lograrán superar esta crisis en su amistad? No te pierdas el próximo capítulo de Pobre Novio para descubrir cómo continuará esta complicada situación.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

