En Pobre Novio, Mónica está enamorada del novio de su mejor amiga. Tras una serie de conversaciones, ambos se han sentido atraídos y han comenzado un romance. El corazón de Mónica se encuentra dividido, y aunque Eduardo aún desea “recuperar a Isa”, sigue aferrado a su relación secreta con Mónica.

Después de pasar una noche juntos, Eduardo le pidió a Mónica que no le revelara nada a su amiga. “Isabela se enteró que te quedaste en la casa, le dije que me habías contado que sientes algo por mí, si te comenta algo, tú no le digas nada, NI LO DE ANOCHE, NI LO DEL OTRO DÍA”, le explicó Eduardo.

Mónica, algo contrariada, simplemente asintió: “Claro, lo tengo super claro”; sin embargo, Eduardo insistió en que no podía cometer ningún error: “No te vayas a equivocar cuando conversen”. En ese momento, Mónica optó por responder de forma cortante y colgar el teléfono.

Manuela, que estaba ahí, preguntó si todo estaba bien, a lo que Mónica le respondió que tuvo una conversación con Eduardo y que se alistara para ir al colegio.

¿Qué pasará con Mónica y Eduardo? ¿Cómo reaccionará Isabela al enterarse de la verdad? No te pierdas el próximo capítulo de Pobre Novio para descubrir cómo continuará esta apasionante historia.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

