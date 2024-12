En Pobre Novio, el desamor parece haber llegado para quedarse. Isabela volvió a acercarse a la casa García, pero esta vez no trajo vino. Solo llegó con un mensaje para Santiago, quien no dudó en recibirla con una gran sonrisa. “Tenemos que hablar del trabajo”, le respondió ella seriamente, ¿por qué?

Tras enterarse del intento de renuncia de Santiago, Isabela le recriminó no valorar la oportunidad que representa la rifa. “Esto no se trata solo de la plata, piensa en todas las puertas que se te van a abrir, vas a poder ayudar a los niños del albergue, a tu familia, construir un buen futuro para ti”, cuestionó Isabela. “¡Un futuro para casarme con una persona que no conozco, Isabela!”, Santiago reclamó de vuelta.

Sin poder ignorar su cercanía durante las últimas semanas, Santiago le recordó a Isabela lo especial que es para él. “¿No te das cuenta lo que pasa cuando estamos juntos tú y yo?¿Crees que le pasa a cualquiera? ¿Crees que pasa a cada rato?”, la interrogó. Decidido a no dejarla ir, señaló: “Yo prefiero mil veces lo que pasa entre tú y yo que lo que la famosa rifa me puede dar”.

Con Eduardo todavía en su cabeza, Isabela le puso fin a la ilusión de Santiago al recordarle que tiene NOVIO. “Sí, que está molesto siempre y que no te entiende”, le mencionó. A Isabela no le quedó otra salida que defender a su prometido al aludir al estrés laboral y la carga que representa manejar la rifa. “Tú eres una linda persona y no te quiero arrastrar a mi confusión, discúlpame”, terminó Isabela antes de desaparecer, ¿para siempre?

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

