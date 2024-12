En Pobre Novio, los personajes parecen estar destinados a ser eternos rivales. Después de discutir en la sala de la casa García, Eduardo y Santiago continuaron su pelea en el garaje. Solo que, esta vez, Eduardo le recordó a Santiago que Isabela es su ESPOSA. “¿Hasta cuándo te vas a seguir confundiendo con Isabela?, porque ya hablé contigo, pero tú no entiendes o parece que no quieres entender. Isabela es MI novia, ella y yo somos tus jefes, no tus amigos. Hay un océano de diferencia”, le reclamó.

Santiago no dudó en empujar a Eduardo y, luego de algunos forcejeos, el Pobre Novio tomó la decisión de RENUNCIAR. “Vas a agarrar tu rifa, vas a agarrar tu carro, vas a agarrar tus cosas y te las vas a meter por donde mejor te quepa porque Pobre Novio se acabó, ¿me escuchaste?, RENUNCIO”, le gritó.

Lejos de enojarse, Eduardo no pudo ocultar su risa y aceptó de mil amores la renuncia del joven. “Tú no eres el pobre novio, eres el pobre imbécil. ¿Leíste el contrato que firmaste o no?”, preguntó sarcásticamente. “Si quieres renunciar, hay una penalidad por pagar”, arremetió de nuevo contra Santiago.

Todavía muy seguro de su renuncia, Santiago afirmó que le pagaría. “Ah, perfecto. Son 150 mil dólares”, sentenció Eduardo. Completamente desencajado, Santiago aseguró que se trataba de una mentira. “Cláusula 8, Daños y perjuicios, 150 mil dólares. Mira, Santiago, si tú tienes ese dinero, si tú quieres pagarme ese dinero, yo no tengo ningún problema”, concluyó el prometido de Isabela, ¿cómo conseguirá el dinero Santiago?

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

