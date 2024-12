Pamela Chumbe y Johnny Videla son amigos del barrio donde crecieron junto a Santiago García. Pero lo que no muchos sabían es el GRAN SECRETO que ambos guardarían hasta viejitos.

El tema resurgió en la visita de Johnny a la casa de Pamela para ayudarla a encontrar información sobre el hijo perdido de Rosa, la mano derecha de Arturo, la pareja de ella. Y, al verla de nuevo, los sentimientos del joven resurgieron. “Yo siempre he estado enamorado de ti”, le confesó.

Y, ante el silencio de Pamela, agregó que todo surgió aquel 17 de febrero de 2012 cuando ambos se vieron afectados por un incendio en Mesa Redonda y hubo un acercamiento fuera de lo normal.

“Pensamos que íbamos a morir asfixiados, incendiados. Los bomberos te sacaron de ahí casi sin vida y el idiota de Santiago estaba en la Huacachina con su familia. Yo corría por el hospital preguntando por ti y nadie me daba razón. Pensé que habías muerto…”, confesó la mujer. “Y salí caminando… Y me BESASTE”, agregó el joven, dando a entender que habían TRAICIONADO a Santiago.

Pero Pamela intentó MINIMIZAR la situación: “Sí, pero fue un impulso. Fue la emoción del momento. Pero no significó nada”. Aunque para Johnny otra era la historia: “Para ti no habrá significado nada, Pame. Pero yo nunca me pude olvidar de ese beso. Desde ese día no te pude volver a ver de la misma manera”.

