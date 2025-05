En Pobre Novio, Marcos García convenció a Génesis Márquez a someterse a una prueba de embarazo. Luego del retraso en el periodo de la joven, ninguno vio otra opción. Segundos después, las esperanzas de que saliera negativo se hicieron añicos.

“No puede ser”, lamentó Marcos. “Míralo, salieron dos rayitas. Eso significa que es positivo”, insistió Génesis. “¿Y si está malograda? De repente, vino fallada o no la hiciste bien. ¿Leíste bien las instrucciones?”, preguntó su enamorado.

Pese a las respuestas de Génesis, el joven no salía del asombro. “Seguro no me puse bien el preservativo por los nervios. Además, tú estabas tomando tus pastillas, ¿no?”, antes de que el silencio ahogara la habitación.

“Las comencé a tomar después de que estuvimos la primera vez”, confesó la joven. “No puede ser, ¿cómo nos va a pasar esto? Somos demasiado jóvenes para ser papás. Yo recién acabo de entrar a la universidad”, se desesperó Marcos.

Mientras Génesis lloraba, su enamorado tomó la mejor decisión de todas: consolarla. “Génesis, no es tu culpa. Esto es responsabilidad de los dos”, le aseguró y la abrazó a modo de apoyo.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

