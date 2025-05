En Pobre Novio, Santiago García y Alicia Aguilera regresaron de su viaje a Brasil. Para su suerte, Sara pudo recogerlos del aeropuerto y acompañarlos a su departamento de recién casados.

Una vez que el #PobreNovio las dejó a solas, Alicia le confesó a su amiga cómo le fue realmente en la luna de miel. “Fue solo eso, lo que viste. Fotos y videos para cumplir con el canje y publicidad del hotel”, reveló desilusionada.

Ante la mirada triste de Sara, la “novia linda” continuó. “Sí la pasamos bien, pero como amigos, no como pareja. Me queda clarísimo que yo no soy el amor de su vida. ¿Por qué crees que está tan entusiasmado por ir a la oficina?”, le preguntó a su amiga.

De inmediato, Isabela Thompson no tardó en aparecer en la conversación. “No lo puedo creer, sigue pensando en Isabela”, se sorprendió Sara. ¿Acaso Alicia se rendirá en la misión de conquistar a Santiago?

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

