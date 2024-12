En Pobre Novio, después de un tenso encuentro, Génesis se enfrentó a su padre, José Gregorio, y le recriminó sus mentiras. Al entrar en la habitación de su hija, Génesis le lanzó: “Me mentiste, ¿cómo pude ser tan tonta?”.

José Gregorio, sin inmutarse, respondió con su característico tono sarcástico: “Tú de tonta no tienes ni un pelo. Tienes comida caliente, buenas chamba y un cuarto de princesa, además una cama bonita como Betty”, dijo riendo mientras observaba a su hija.

La tensión creció cuando Génesis, visiblemente molesta, le expresó su repudio: “No quiero saber nada de ti, y menos después de lo que hiciste conmigo en Venezuela”. José Gregorio intentó defenderse diciendo: “No le hicimos daño a nadie”, pero Génesis no estaba dispuesta a ceder. “¿Estafar gente te parece poco?”, le contestó con firmeza.

En un giro inesperado, su padre la acusó de usar su dinero para escapar de Venezuela, a lo que Génesis replicó que lo necesitaba para salir de allí. La conversación tomó un giro aún más oscuro cuando José Gregorio amenazó a Génesis: “Quiero que me devuelvas todo mi dinero, cuando te paguen, tú me vas pagando a mí. Y no hables nada o yo le digo a Betty todo lo que hacías antes de llegar aquí”.

¿Qué hará Génesis ante esta amenaza de su padre? ¿A qué se referirá su padre? ¡No te pierdas los próximos episodios de Pobre Novio!

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.