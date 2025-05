En Pobre Novio, la relación entre Iván y Camila sigue siendo fuente de conflicto, especialmente con Betty, quien desaprueba la relación por la diferencia de edad.

Luego de que los jóvenes se dieran un beso en una fiesta, Iván se sintió acorralado por los juicios de su madre. Es ahí donde César, su padre, decidió intervenir con un consejo: “Esa chica te tiene por las nubes, ¿no?”, a lo que Iván respondió: “Sí, me encanta, pero a mi mamá no le gusta porque dice que es mayor y no me conviene”.

César, comprensivo, propuso: “Yo podría decirle a tu mamá que se relaje con el tema de Camila y darte una mano, solo si es que dejas de hacer tonterías”, y como gesto de apoyo incluso le ofreció una bicicleta reparada.

¿Logrará César ayudar a Iván sin empeorar la situación con Betty? ¿Podrá Iván defender su amor por Camila? Descúbrelo esta noche en Pobre Novio, por Latina.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

