En este episodio de Pobre Novio, Arturo se enfrenta a uno de los momentos más difíciles de su vida. Tras desmayarse en plena inauguración de la pastelería, su salud ha encendido las alarmas en toda su familia.

Aunque Vilma ha sido un gran apoyo, la presión de Carlos hace que Arturo decida contar la verdad. En un instante de sinceridad y vulnerabilidad, le dijo a su amiga: “Tengo que contarles todo, me gustaría que estés con nosotros, por favor, Vilma, no me dejes solo con esto”.

Sin embargo, Vilma respondió con firmeza: “Creo que no corresponde, no tiene sentido, habla primero con tu familia y luego me llamas, yo estoy contigo”, mientras le tomaba la mano y lo ayudaba a avanzar con su silla de ruedas.

¿Podrá Arturo afrontar esta situación sin el apoyo directo de Vilma? ¿Cómo reaccionará su familia al enterarse de todo? Sigue conectado a Pobre Novio para conocer cómo continúa esta historia.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR