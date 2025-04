En Pobre Novio, Santiago García y Alicia Aguilera ya se encuentran a solo minutos de despegar y aventurarse a tierras brasileñas. Sin duda, su presencia no pasará desapercibida.

“Champañita, qué rico”, celebró la novia linda. “Todo de lujo, ¿no?”, le sonrió Santi. “¿Hacemos un brindis por lo que está pasando?”, le consultó Alicia. “Sí, claro. ¡Salud!”, respondió el #PobreNovio antes de chocar copas.

Solo pasaron unos segundos para que Santiago hiciera una importante confesión. “Eso de volar me pone nervioso…eso de estar a tantos kilómetros del cielo, no sé. No es tan natural, ¿no?”, le increpó a Alicia.

Entre risas, su esposa lo miró con ternura e intentó tranquilizarlo. “No va a pasar nada, Santiago. Te lo prometo. Además, no va a pasar nada malo, estamos juntos”, le aseguró al joven.

Después de su breve conversación, fueron abordados por los otros pasajeros del vuelo, quienes rogaron por que la pareja se uniera en un beso. Solo sería cuestión de segundos para que la foto de este momento recorra todas la redes, ¿hasta llegar a Isa?

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de "Pobre Novio" vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de "Pobre Novio" con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de "El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha"!

