En Pobre Novio, Iván Chumbe (García) no dudó en escaparse de casa para vivir una alocada noche al lado de Cami, la chica que lo flechó a primera vista, y celebraron con dos besos que le robaron el aliento.

Lo que no estaba entre sus planes era llegar a casa tan tarde. Betty Cruz, madre del joven, será la más alarmada ante esta tardanza. “Dale un besito a tu mami”, le pidió estratégicamente.

Una vez que Iván se acercó, la mujer pudo notar el olor a alcohol. “Estás apestando, ¡has tomado, has tomado!”, lo reprendió molesta, pero él aseguró que solo fue a estudiar con su amigo.

En defensa de su hijo, salió César García. “Solo fue un traguito, Betty. Mientras estudiaban, se tomaron un par de cervezas, nada más”, aseguró en un intento por sostenerla coartada de Iván.

“Soy mayor de edad, ¿por qué tanto alboroto?”, se defendió el jovencito. “Yo hago el alboroto que se me da la gana. Me siento decepcionada, me dijiste que ibas a estudiar”, se quejó Betty.



A la señora no le quedó más opción que reconocer que al menos Iván optó por “contactar” a su padre. “Solo tengo un papá y es Gaspar”, se molestó el joven y se retiró a su habitación. “Ay, Cami, te amo”, dijo antes de desaparecer.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

