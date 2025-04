En Pobre Novio, la hija de Eduardo tomó por sorpresa a Isabela Thompson cuando la encontró ojeando un álbum fotográfico. “¿Sabes quién tomó esas fotos?”, le preguntó a la niña antes de revelar que fue su madre.

“Pero yo solo conozco a tu papá, ¿dónde está ella?”, consultó Manuela con curiosidad. “No sé, hace tiempo no la veo. No sé, pero es una larga historia”, le respondió Isa, atrapada por la melancolía.

Ante la insistencia de la pequeña, la exprometida de Eduardo contó su relato. “Mis papás se separaron cuando yo era muy chica, más o menos cuando tenía tu edad. Mi mamá tenía mucho trabajo y siempre viajaba. Se iba por meses a la selva o incluso más lejos como China o África”, recordó nostálgicamente.

Luego de escucharla, Manuela supo el rol que jugó Arturo Thompson en la vida de Isa. “Sí, siempre viví con él. Mi mamá me visitaba y se quedaba un rato. Luego, se tenía que ir de viaje de nuevo. Me escribía y me llamaba, pero después…cuando crecí, empezó a escribir menos y llamar menos. Hasta que en un momento desapareció y yo tampoco la llamé ni la busqué, no quería molestarla”, confesó la joven.

Después de un largo silencio, Isabela por fin pudo continuar su respuesta. “Me acostumbre a que no esté, como si ella…”, dijo. “Hubiera muerto”, completó Manuela antes de ofrecerle su apoyo incondicional a la exnovia de su padre.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR