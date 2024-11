Este viernes 22 de noviembre se transmitió el capítulo 145 de “Pituca sin Lucas“, la novela de Latina Televisión. En este nuevo episodio, Techi De La Puente tomó una DECISIÓN RADICAL sobre su relación con Manuel Gallardo. Más allá de lo amoroso, ambos mantenían un vínculo laboral que la mujer ha decidido TERMINAR para siempre, abandonando el Terminal Pesquero.

“Yo estoy agradecida contigo eternamente por haberme dado este trabajo aquí en el terminal, pero mi ciclo aquí ya terminó. Yo no puedo seguir aquí, no nos hace bien trabajar juntos. Me tengo que alejar de ti, Manuel, yo no voy a volver a este terminal”, sentenció la mujer, pese al reclamo de su expareja.

En tanto, Felipe Arosemena se arriesgó y le confesó su amor a Micaela Gallardo por videollamada desde el otro lado del mundo. “No quiero que vengas como mi amiga (a Uganda), quiero que vengas como mi enamorada”, le dijo. “Quiero que vengas como mi flaca, como mi chica, como mi compañera y mi pareja”, añadió con una sonrisa en el rostro.

Tras unos segundos de nervios, Micaela, emocionada, le dijo que sí quería ser su enamorada, desbordando emoción: “He soñado con este momento tanto… Sí, quiero ser tu compañera, tu pareja”.

Además, Salvador Gallardo y Gracia Rizo Patrón no quieren anteponer su amor al de sus padres, así que planean hacer algo para que Manuel y Techi vuelvan a acercarse. “Nuestros viejos están haciendo esto por nosotros, están sacrificando su amor por el nuestro. No me parece justo, tenemos que hacer algo. Un amor así no se puede perder tan fácil”, aseveró Salvador.

Revive AQUÍ el capítulo 145 de “Pituca sin Lucas”

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.