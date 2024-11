Techi De La Puente tomó una decisión RADICAL: abandonar PARA SIEMPRE el Terminal Pesquero. Esa es la mejor opción para la madre de las Rizo Patrón, principalmente por el bienestar de sus tres hijas. “Me voy del Terminal. Para eso vine, para decirte que renuncio”, sentenció la mujer frente a Manuel Gallardo, dejándolo boquiabierto con la información.

Pero él no la dejaría ir tan fácil: “¿Cómo que no vas a venir más al terminal Techi? Tú me dices que quieres ser una mujer independiente, estar separada, divorciada, sin pareja, pues de algo tienes que vivir, el dinero no cae mágicamente de los árboles Techi”.

Aunque para Techi la decisión no cambiaría: “Yo estoy agradecida contigo eternamente por haberme dado este trabajo aquí en el terminal, pero mi ciclo aquí ya terminó. Yo no puedo seguir aquí, no nos hace bien trabajar juntos. Me tengo que alejar de ti, Manuel, yo no voy a volver a este terminal”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.