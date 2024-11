Luego del susto por un posible embarazo, Gracia Rizo Patrón y Salvador Gallardo se reencontraron en el terminal. Pero, más allá de hablar de su relación, ambos confesaron que sus padres están pasándola mal.

Techi terminó su relación con Manuel para darle tranquilidad a sus hijas, pero, desde entonces, está muy triste. Y no es el único, porque Salvador confesó: “El que me preocupa es mi papá desde que tu mamá le terminó, está súper triste”. “Mi mamá también, pero se hace la fuerte”, agregó Gracia.

Y, al darse cuenta de ese detalle, decidieron actuar. “Nuestros viejos están haciendo esto por nosotros, están sacrificando su amor por el nuestro. No me parece justo, tenemos que hacer algo. Un amor así no se puede perder tan fácil”, aseveró Salvador.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.