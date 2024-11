Don Bernardo le confesó a Cocó que su nieta Margarita se irá a Estados Unidos para reunirse con su mamá después de varios años. “Ella la extraña mucho y ahora voy a ser yo quien extrañe a mi nieta, aunque estoy contento por ella porque si ella está feliz, yo también estoy feliz”, aseguró.

Y, la abuela de las Rizo Patrón intentó animarlo: “Usted un hombre muy bueno, tiene un corazón inmenso y su nieta lo quiere mucho, se le nota”.

Pero, aprovechando el momento, don Bernardo le hizo una propuesta INDECENTE a Cocó, viendo que próximamente estará mucho tiempo solo en casa. “Yo voy a tener más privacidad, usted puede venir a verme y vamos a estar solitos”, insinuó.

Pero la mujer se negó a dicha propuesta porque NO tienen una relación formal: “Don Bernardo ya le dije, yo no soy una mujer fácil, y usted y yo no hemos formalizado”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.