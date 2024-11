Conchita llegó hasta la casa de Manuel Gallardo para anunciarle que próximamente se casará con Goyito. Pero, esa no fue la noticia más importante de la reunión. Sino que la mujer se enteró que su ex pareja NO luchará por recuperar el amor de Techi De La Puente. “Lo mío con Techi se acabó para siempre”, había dicho él.

E, inmediatamente, Conchita se levantó del asiento y le reclamó: “Ah no, no y no. Tengo tiempo persiguiéndote, tú con la Trencha entre ceja y ceja y cuando por fin decido no fastidiar de más me sales con esto. No me parece, no me parece. Cuando por fin decido olvidarte, tú te separas de ella”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.