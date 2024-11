La conversación entre José Antonio Rizo Patrón y Manuel Gallardo cada vez se pone más intensa. El empresario prácticamente le confesó que abandonará a su familia nuevamente. “Sólo te estoy contando lo que mis hijas me dijeron, para que sepas que no me voy a meter más”, advirtió José Antonio.

Sin embargo, Manuel no dejaría pasar por alto ese tipo de comentarios. “No venga acá a hacerse la víctima, ni mucho menos meterme a sus problemas familiares”, comentó. “Lograron lo que querían. Separarme de mi familia… Desde que regresé vi cómo actúa tu familia para dejarme mal parado”, aseguró el empresario.

“Quiero que sepas que me voy. Me borro del mapa”, dijo muy decidido José Antonio. Manuel Gallardo se atrevió a darle consejos de paternidad, pero a José Antonio el importó poco o nada. “Sólo quiero que tú y tus hijos son los responsables de que yo deje a mi familia”, comentó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.