José Antonio Rizo Patrón apareció por sorpresa en la casa de Manuel Gallardo y sorprendió mucho con su presencia. “Necesito decirte algo”, dijo muy serio. Sin embargo, el “Tiburón” no quiso intercambiar palabras con él. “No tengo ningún interés en hablar con ustedes. No quiero ningún conflicto”, sentenció.

El empresario insistió en conversar con él. “Sólo vengo por algo puntual y me voy”, agregó. El asunto en cuestión es el noviazgo que viven sus hijas con los hijos del “pescador”. “Mire, mis hijos son buenas personas, que se enamoraron de sus hijas”, se defendió Manuel.

El aún esposo de Techi confesó que no desea meterse más con sus hijos y le contó lo que pasó con Techi. “Sólo quiero que sepas que ya no me voy a meter más con tus hijos. Mis hijas me dejaron claro que los prefieren a ellos antes que a mí”, explicó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.