José Antonio Rizo Patrón llegó hasta Casuarinas después de haber tenido una fuerte discusión con María Gracia Rizo Patrón. “No voy a permitir más violencia hacia a mis hijas, así que si quieres vienes y te sientas”, fue la advertencia que le dio María Teresa.

Sin embargo, el empresario no llegaría con ánimos de negocios. Sólo fue a darles un ultimátum. “Mira, Techi. No me tienes que amenazar. Sólo vine a decirles que las libero de mí. Ya no me van a ver más. Me da mucha pena esta decisión. Es la última vez que vengo a la casa. No las quiero ver más”, sentenció.

Techi, María Gracia y Belén se mostraron impactadas con lo que escucharon. No podían creer lo que estaba diciendo. “Tienen el camino libre para hacer lo que quieran”, sentenció José Antonio.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.