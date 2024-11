Salvador Gallardo se estaba haciendo mucha ilusión con la posibilidad de tener un hijo con Gracia. Incluso cuando se lo contó a Manuel, se le vio muy contento. Ahora Gracia lo llamó con la nueva noticia. “Ay, Salva. Falsa alarma”, expresó.

“¿Enserio?”, preguntó Salvador un tanto cabizbajo. “Jamás te haría una broma así”, dijo Gracia muy contenta, pues un bebé, todavía no está entre sus planes.

“Me estaba haciendo la idea. Enserio, estaba jugando con los nombres. De verdad me estaba haciendo la idea”, comentó Salvador, causándole mucha ternura a su pareja. “Si mi papá se pone así por un beso, no me imagino con lo otro. Ni hablar”, sentenció Gracia.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.