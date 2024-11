Este martes 19 de noviembre se transmitió un nuevo episodio de “Pituca sin Lucas“. En el capítulo 142 de la novela familiar de Latina Televisión, podemos ver a un José Antonio Rizo Patrón sumamente molesto con todos los acoceamientos que se vienen dando dentro de su familia.

Primero María Teresa, después Belén y ahora es Gracia quien está con un Gallardo. El empresario no lo tolera y explotó de ira al ver a su hija besándose con Salvador. No sólo le dijo que no estaba de acuerdo con la relación, sino que manifestó estar “decepcionado” de ella y su hermana. Esto la dejó muy afectada, incluso con lágrimas en los ojos.

Por otro lado, Manuel Gallardo escuchó a Conchita Méndez y la apoya en la locura de amor que quiere hacer con Goyo. Lejos de prohibirle que vaya a impedir el matrimonio, le dio ánimos y valor para que lo haga.

Conchita no dejó pasar la oportunidad y lo hizo frente a todos los invitados. La familia de Génesis no podía creer qué es lo que estaba escuchando. Cuando ambos huyeron juntos, Don Jonás salió a perseguirlo por las calles de Lima, para suerte de los enamorados, todavía no ha dado con su paradero.

Finalmente, Salvador habló con Micaela acerca de todo lo que está ocurriendo en su vida. El muchacho decidió decirle que Gracia tiene un pequeño atraso en su periodo. Sin embargo, esto parece no molestarle, es más, se le puede ver hasta feliz. Esto preocupa mucho a la mayor de las Rizo Patrón.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.