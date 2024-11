Gregorio Choque y Conchita Méndez escaparon juntos luego de que interrumpiera la boda que tenía con Génesis. El pastor y su familia salió detrás de él, persiguiéndolo a más no poder. Sin embargo, ellos se refugiaron en su antigua casa.

Ahora que están un poco más tranquilos, Conchita le cuenta cómo es que sucedieron las cosas. “Yo le di un beso a Manuel y ya está. Con eso comprobé que no siento nada por Manuel”, explicó.

Lo mencionó por su amada, despertó un pocos sus celos. “¿No había otra forma más interna? Con menos intercambio de fluidos”, preguntó. Conchita intentó tranquilizarlo un poco. “No seas inseguro. Fue un beso importante porque me di cuenta de que no me movía ni un pelo”, expresó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.