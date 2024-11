José Antonio Rizo Patrón no entiendo cómo es que Gracia terminó enamorada de Salvador Gallardo. Ella intenta justificarse. “Él es distinto, es una persona que se quiere superar. Está en la universidad estudiando negocios”, expresó.

Sin embargo, el empresario no entiende de razones, mucho menos de motivos. “¿Y qué negocio tiene o se lo tengo que poner yo?”, agregó de forma sarcástica José Antonio.

Gracia defendió a más no poder a Salvador. “A ellos les va muy bien con el negocio de los pescados”, recalcó. Tras ello, el hombre cuestionó a su hija por no casarse con Pipo. “¿Me vas a decir que no te casaste con Felipe por ese chico?”, preguntó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.