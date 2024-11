José Antonio Rizo Patrón no puede controlar sus emociones al descubrir que Gracia tiene una relación con Salvador Gallardo. “¿¡Pero tú te has vuelto loca?! (,..) ¿¡Cómo que qué me pasa?!”, explotó el empresario. El hijo de Manuel Gallardo intentó defender a Gracia, pero su papá se lo impidió. “A ver, muchacho. ¡Tú te vas de acá en este momento!”, sentenció.

“¡No me interesa tu opinión y por supuesto que para ti no es tan terrible!”, recalcó José Antonio mientras interrumpía a Salvador. “¡Eres un arribista malcriado, que anda con una señorita muy adelantada a su clase!”, agregó.

“Papá, no le hables así a Salvador. Es buena persona, te lo juro”, manifestó Gracia, intentando defender a Salvador. Tras ello, el muchacho dejó en claro que el empresario los espía. “Gracia, ese chofer tuyo es el informante de tu viejo. Nos viene siguiendo y obviamente le pasa información”, mencionó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.