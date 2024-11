Micaela Gallardo se estaba alistando junto a sus hermanos para asistir a la boda de Gregorio, pero no contó con la posibilidad de que Felipe Arosamena toca la puerta de su casa.

Ella se mostró muy sorprendida. “¿Y tú? ¿No tienes que ir al aeropuerto?”, preguntó. Ante ello, el médico no tuvo mejor idea que dar una justificación bastante creativa. “Es que el taxi no me gustó mucho y me dijeron que aquí hacían servicios para ir al aeropuerto”, acotó.

Ambos comenzaron con un juego de coqueteo bastante tierno, el cual terminó en un lindo beso. “Te voy a extrañar muchísimo, Micaela. Eres lo más importante que me ha pasado este año”, manifestó Pipo.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.