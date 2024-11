Conchita Méndez está muy confundida con sus sentimientos y ahora no sabe si lo que siente por Goyo es real o no. Para ello, primero tiene que quitarse de la duda con Manuel.

“Manu, quiero saber qué pasa con mi corazón, quiero sacarme el clavo”, le mencionó al “Tiburón”, pero él no entendió qué es lo que está sucediendo. “Tú no hagas nada, déjamelo a mí”, acotó Conchita.

Tras ello, procedió a robarle un beso. Manuel quedó impactado. Pero la respuesta de la emprendedora sorprendió más. “Ay, es que no lo puedo creer. Esto no lo veía venir. Tu beso no me hizo sentir nada”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.