Conchita Méndez se vio contra la espada y la pared al ser descubierta por Enrí y Goyo mientras sostenía una conversación con Génesis. La mujer intentó esconder muy bien los verdaderos motivos de su visita. Sin embargo, cuando Enrí se quedó a solas con ella, quiso sacarle más información.

“Ahora, ¿qué le dijiste a esa chica?”, preguntó Enrí. Tras ello, Conchita no pudo sostener las lágrimas y comenzó a expresar cómo es que verdaderamente se siente.

“Ay, Enrí. Yo no quiero que el goyo se case. Me siento mal, por eso no quiero”, sentenció Conchita, mientras que las lágrimas comenzaron a recorrer todo su rostro.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.