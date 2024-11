Este viernes 15 de noviembre se transmitió un nuevo episodio de “Pituca sin Lucas“. En el capítulo 140 de la novela familiar de Latina Televisión, Techi De La Puente le dio una fuerte lección a su aún esposo José Antonio Rizo Patrón. La mujer NO aceptó que el hombre se sobrepase con ella robándole un beso, así que le respondió con una cachetada.

“Y ahora que decidiste sacar a ese izquierdoso de tu vida, estoy seguro de que vamos a volver a ser una familia. Voy a volver a conquistarte Techita”, le había dicho el hombre.

Por otro lado, Goyo llegó a la casa de Conchita para darle las buenas noticias a Enrí de que sí será el padrino de la boda. “La hice linda, linda. Se la canté clarito y sin titubear, mis palabras fueron como cuchillo y mantequilla. Mi hermano Enrí será mi padrino o no hay matriqui”, contó.

Además, Esteban volvió al barrio para tener vigilados de cerca a los Gallardo. Pero no contó con ser víctima de la furia de Manuel.

El “Tiburón” salió de casa para defender a su hijo Salvador y a su familia. “Y yo por tu bien te digo que no te quiero ver más por este barrio y mucho menos cerca de mi familia porque si no te la vas conmigo. Ahí sí no respondo. Con mi familia nadie se mete, entiéndelo”, le gritó, asustando a Esteban, quien terminó en el piso tras un tropiezo.

En tanto, Conchita Mendez parece haber reconocido que tiene sentimientos por Goyito, un día antes de su matrimonio con Génesis. Por eso, invitó a la futura esposa de su mejor amigo a casa y darle una lista detallada de los gustos (y disgustos) del novio.

Esta actitud despertó las sospechas de la prometida de Goyito, quien no dudó de preguntarle directamente: “Conchita, ¿estás enamorada de Goyo?”. Pero la mujer lo NEGÓ todo: “¿Estás loca? No, él es como un hermano para mí. Son las emociones. Cuando empiezan el matrimonio y esas cosas una siente cólera, rabia, amor, cariño, todo. Es que yo pensé que iba a ser yo la primera en casarme y no pasó”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.