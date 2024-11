Enrí dio al triste noticia de que planea mudarse al ver que Goyo y Conchita están a punto de casarse. Él siente que está estorbando y no quiere interrumpir su romance. Sin embargo, sus amigos no dejarán que eso suceda. “¡Enrí no se va, no se va, Enrí no se va!”, comenzaron a cantar.

Enrí se mostró muy feliz al sentirse respaldado por sus amigos. “Caso cerrado. ¡Te quedas con nosotros por siempre!”, resaltó Goyo. Conchita tampoco se quedaría atrás y le dedicaría un par de palabras.

“Además, creo que también puedes criar a nuestras criaturas, si decidimos tenerlos”, mencionó Conchita. Enrí desbordaba felicidad y no pudo ocultarla. “¿De verdad quieren que me quede? Ay, muchísimas gracias”, agregó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.