Luego de haberle hecho una fuerte pregunta a María Gracia Rizo Patrón, Felipe se mantuvo firme e insistió por una respuesta clara de su novia. Así, la hija de Techi De La Puente terminó por llamar su relación con Salvador Gallardo un error, pese a recordar el futuro que este le prometió.

“Contéstame la verdad, Gracia, si todavía te importa lo que pasó con Salvador dímelo antes de que sea demasiado tarde”, sentenció el estudiante de medicina. En ese momento, Gracia lo abrazó y le reafirmó a su novio su compromiso con él. “Lo de Salvador fue un error, obvio que me quiero casar contigo. Obvio que sí”, aseguró.

Aunque Felipe se mostró tranquilo, esta sensación no duró mucho, pues Gracia añadió que no es el momento adecuado para una boda. “Mi papá no está y yo no sé si va a volver, o si lo van a meter a la cárcel. Y porque estoy peleada con mi mamá”, explicó Gracia.

Finalmente, Pipo se mostró convencido por las razones de su novia, quien confesó que no quiere un matrimonio triste. Sin embargo, la joven no olvida al hijo de Manuel y recordó la promesa de amor que le hizo Salvador horas antes y que acabó con un beso entre ambos.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.