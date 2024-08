Felipe sorprendió a María Gracia Rizo Patrón con un departamento nuevo y con una propuesta de matrimonio. Sin embargo, la joven se mostró indecisa al escuchar el romántico plan de su prometido, quien se atrevió a preguntarle si el motivo de sus dudas era Salvador Gallardo.

“¿Qué dice, señorita Rizo Patrón? ¿Se quiere casar con este hombre enamorado?”, le insistió Felipe. Aunque Gracia dijo que sí, Felipe no estaba convencido con su respuesta. “Pero no se te ve muy feliz”, añadió.

“Claro que estoy contenta, pero no sé, no entiendo cuál es el apuro”, explicó Gracia. Incluso, la pareja tocó el tema de la infidelidad y aseguró que han podido superar todos los obstáculos en su relación.

“Pipo tú sabes que mi sueño siempre ha sido casarme contigo, pero ahorita no me siento bien”, repitió Gracia. A pesar de sus intentos, Felipe no entendía, por lo que decidió lanzarle una fuerte pregunta a su novia. “¿Hay algo más que te esté haciendo dudar? […] “¿Es por Salvador? No te quieres casar conmigo por él?“, soltó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.