Benjamin acompañó a María Belén Rizo Patrón durante su mudanza. La estudiante se mostró vulnerable por su complicada situación familiar y el joven aprovechó darle su apoyo.

Belén no soportó más todas las desgracias dentro de su familia y rompió en llanto frente a su tutor de matemáticas. “Te juro que no es por mí, pero me da tanta pena mi mamá”, manifestó.

La hija de Techi De La Puente aprovechó para desahogarse y se mostró indignada por los actos criminales de su padre, José Antonio Rizo Patrón. “La mentira es lo peor del mundo”, afirmó. Benjamín, quien tiene un trato con Margarita, aprovechó el momento para recalcar sus sentimientos por Belén y tomó la mano de la joven.

El joven le pidió a la Rizo Patrón que lo dejará acompañarla y la abrazó. “Yo sé que te puedo demostrar que conmigo puedes ser muy feliz. Belén, tú me gustas mucho. Solo necesito que confíes en mí”, expresó Benjamín.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.