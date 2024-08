Este miércoles 31 de julio se transmitió el capítulo 63 de “Pituca sin Lucas“. En esta nueva entrega, Techi De La Puente finalmente encontró una solución para la notificación de embargo que recibieron por responsabilidad de su aún esposo José Antonio Rizo Patrón. La mujer, junto a Manuel Gallardo, decidieron guardar todas las cosas de la familia en la casa del “Tiburón” hasta que las autoridades vengan a ejecutar la orden de embargo.

“Nos ha llegado una nueva orden de embargo; eso quiere decir que se van a llevar todas nuestras cosas de nuevo. Pero no se las van a llevar; tenemos un plan. Vamos a llevar todas nuestras cosas a la casa de Manuel y solo vamos a dejar algunas cosas acá para que se las lleven. Van a pensar que no tenemos nada y no van a fastidiarnos más”, aseguró la mujer.

En tanto, María Gracia Rizo Patrón estaba feliz en la sesión de fotos para la marca de su amiga Tini cuando fue intervenida por Salvador Gallardo. El hijo del “Tiburón” no se dio por vencido y le suplicó a su vecina que deje a Felipe y le de una última oportunidad para hacerla feliz.

“Gracia, yo me quiero casar contigo, quiero tener un montón de hijos, quiero contarles cómo me enamoré de su mamá desde el primer día que la vi y cómo le enseñé a bailar salsa; y cómo ella me dio la lección más importante de todas: que cuando amas a una mujer, no la puedes dejar escapar. Una certeza así solo pasa una vez en la vida”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.