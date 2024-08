Salvador Gallardo buscó a María Gracia Rizo Patrón para pedirle no dejar lo suyo en el olvido. El hijo del “Tiburón” dejó de lado el orgullo y fue dispuesto a recuperar a su chica. “Yo no fui del todo honesto contigo. Yo no quiero que lo nuestro se termine”, aseguró.

Esta declaración sorprendió a la joven, quien, desde el primer minuto de la conversación, intentó alejarse. “Es lo mejor”, dijo a secas.

Pero, Salvador tenía claro el objetivo. “No, los dos sabemos que no es lo mejor. Princesa, yo te quiero, y tú me quieres a mí. Puedes engañar a cualquier, a Felipe incluso, pero no a mí. ¿Él se merece una mujer que no lo ama? ¿Se merece una mujer que le sigue mintiendo?”, cuestionó.

Y María Gracia se defendió: “Yo no le estoy mintiendo, Salvador. Por eso te dije que lo nuestro ya fue, necesito que te vayas”.

Así que Salvador lanzó su última carta. “Gracia, lo que pasó entre nosotros fue algo hermoso que nos dejó enamorados para siempre. Lo que yo conozco de ti no lo conoce nadie, ningún otro hombre (…) Gracia, yo me quiero casar contigo, quiero tener un montón de hijos, quiero contarles cómo me enamoré de su mamá desde el primer día que la vi y cómo le enseñé a bailar salsa; y cómo ella me dio la lección más importante de todas: que cuando amas a una mujer, no la puedes dejar escapar. Una certeza así solo pasa una vez en la vida”.

En ese momento, Gracia no pudo resistirse más y correspondió al beso de Salvador. “No te equivoques Gracia, porque ahí si vamos a terminar perdiendo los tres: tú, yo y Felipe. Eso sí sería un error”, sentenció el joven.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.