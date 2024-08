Manuel Gallardo NO soportó la interrupción de Conchita en su oficina de trabajo en el Terminal Pesquero. Es así que, al escuchar que la mujer pretendía poner su oficina, inmediatamente el “Tiburón” la retiró.

“Pasa que te vengo a contar que a partir de ahora nos mudamos aquí, a nuestra oficina“, había dicho Conchita. Pero Manuel respondió severo: “No, no, no. Conchita, esta es mi oficina”.

Y, aunque la mujer intentó refutarle, el presidente de la Asociación de Trabajadores del Terminal Pesquero NO cedió. “No tengo complejo de pituco, ni me disfrazaría igual que tú”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.