Benjamín llegó hasta el colegio de María Belén Rizo Patrón para recogerla después de clases. Pero, estas atenciones con su vecina molestaron de sobremanera a Franco Gallardo, quien parecía completamente CELOSO.

“Ay, qué loco tener un enamorado con carro. Qué suertuda la Belén. Aunque yo soy más suertuda mi amor, porque te tengo a ti”, había mencionado Margarita al ver a Benja y Belén juntos.

Y Franco no estuvo NADA de acuerdo con su enamorada. “No sé, ese pata como que algo está escondiendo”, aseveró. Al escucharlo, Margarita le refutó: “Amor, no seas mala leche. Pareces celoso”.

En ese momento, el hijo del “Tiburón” Gallardo intentó negarlo todo: “¿Celoso yo? ¿De ese patita? No, no. Simplemente no me cae bien. Envidia, envidia, tampoco siento envidia. Puede tener carro, moto, avión, lo que sea. Pero me da mala espina, no le creo nada”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.