Conchita llegó hasta la casa de Esteban emocionada por su paso a la alta sociedad. Sin embargo, la noche no empezó como esperaba, pues no solo no había ni un invitado, sino que el ‘pituco’ la sorprendió con un particular baile.

A pesar de la insistencia de Goyo, Conchita se arriesgó y entró a la casa de su nuevo amigo. Pronto, la ‘reina del terminal’ descubriría que estaba sola en la casa. Pero esa no sería la única sorpresa, pues Esteban apareció con una bata, tomó a Conchita y la llevó hasta uno de los muebles de la sala.

Una vez que Conchita estuvo sentada, el hombre comenzó a moverse al ritmo de música tropical. La emprendedora no pudo ocultar su asombro al ver el curioso baile de su acompañante.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.