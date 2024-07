Después de una intensa conversación, finalmente Salvador Gallardo entendió que no podría quedarse con María Gracia Rizo Patrón y que su amorío llegó a su fin. Entendió que escogerá a Felipe Arosamena sobre todas las cosas y llegó el momento de despedirse. “Bueno, yo no tengo nada más que hacer. Lo he intentado de muchas formas, pero no logré convencerte”, expresó.

Al escuchar esas palabras, Gracia atinó a echarse toda la culpa. “La tarada soy yo que para metiendo la pata”, manifestó. “Bueno, fue un gusto María Gracia Rizo Patrón”, expresó mientras que la miraba fijamente. Tras ello, procedieron a acercarse para darse lo que sería su último fuerte abrazo.

“Nunca voy a poder olvidarme de ti. Eres muy importante, te lo juro”, dijo María Gracia Rizo Patrón con los ojos llorosos. “Siempre me vas a gustar. Princesita loca”, recalcó Salvador. Tras ello, se dieron un apasionado beso.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.