María Gracia Rizo Patrón se mostró bastante afectada después de escuchar a Salvador Gallardo, pues sabe perfectamente que también tiene sentimientos por él. Sin embargo, le dejó en claro que con o sin Felipe, ella no podría estar con él nunca. “Así no existiera Felipe, yo no podría estar contigo”, expresó, generando gran tristeza en Salvador. “¿Por qué? ¿Por qué soy de barrio, no tengo un carrazo?”, comenzó a cuestionarse el hijo de Manuel.

Salvador continuó intentando agotar cualquier tipo de opción con tal de quedarse con Gracia. “Gracia, yo te gusto, estoy seguro que te gusto mucho”, expresó. La jovencita no negó su gusto por el muchacho, pero ya habría toma la decisión de no darle ni la más mínima oportunidad al joven trabajador del terminal.

“Perdón, yo sé que la fregué. Sé que no me vas a entender, pero ya tomé una decisión”, expresó Gracia. “¿De verdad vas a volver con Felipe?”, preguntó Salvador esperando una respuesta positivo, pero fue todo lo contrario. “Sí y me voy a casar con él”, fue el contundente comentario Gracia.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.