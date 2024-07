09 de julio 2024 Actualizado el: 09 julio 24 | 11:31 am

Conchita Méndez ya no sabe qué hacer para recuperar el amor de Manuel Gallardo. El “Tiburón” fue a visitarla por pedido de Enrí, luego de que la mujer no quisiera salir de su habitación por nada del mundo. Sin embargo, cuando llegó, no tuvieron una conversación para nada agradable. Incluso la emprendedora, amenazó a Manuel con que podría hacerle daño a Techi. Esto lo molestó y decidió retirarse.

Sin embargo, cuando estaba apunto de cruzar la puerta, Conchita corrió para detenerlo. “Manuel no te vayas, por favor. Esa vieja desabrida no te quiere. Te está usando Manuel, por favor”, comenzó diciendo. “El Tiburón” quedó impactado con lo que estaba aconteciendo. “Dame una oportunidad, volvamos a estar juntos. Voy a hacer todo lo que tu quieras. Si quieres no te hablo de matrimonio jamás, si quieres que nadie se entere…”, agregó Conchita.

Manuel tocó lo más profundo de su corazón y lanzó comentario: “No quiero que cambies. Simplemente tienes que entender que lo nuestro se terminó”, acotó. No obstante, Techi no dejó de intentar de convencerlo. “Ella no te conviene, es mala, te va a dejar. Yo soy buena, yo te quiero. Soy más linda, tengo ojos más bonitos… Yo te quiero de verdad”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.