Salvador Gallardo le confesó a María Gracia Rizo Patrón todo el amor que siente por ella. Acto seguido, ambos acordaron ir juntos a un hotel. En un principio el hijo de Manuel le preguntó a Gracia si estaba segura de lo que iban a hacer, ella sin pensarlo recalcó que sí. Tras su encuentro ambos se pusieron muy sentimentales. “Después de esto no te voy a poder olvidar nunca”, mencionó Gracia.

“Yo tampoco te voy a volver a olvidar”, respondió Salvador mientras la miraba a los ojos. “¿Enserio? No te creo. Es distinto, yo nunca lo había hecho. Tu con cuántas chicas habrás estado”, contestó Gracia muy sorprendida. Por su parte, el joven intentó calmarla y a continuación le explicó los motivos por los que para él fue muy especial.

“Princesa, esto no es una competencia. Que me hayas escogido para que sea tu primera vez significa mucho”, reflexionó Salvador. “Qué lindo eres. Te juro que me moría de miedo, pero me hiciste sentir tan segura”, expresó Gracia muy contenta.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.