Manuel Gallardo llegó a su oficina en el Terminal Pesquero -como de costumbre- y se dio con la sorpresa de que Goyo no estaba realizando sus labores. Le preguntó los motivos por los que no estaba trabajando. Goyo muy triste respondió que temía que se burlen de él por lo que pasó con Conchita. Manuel le dio ánimos. Por este motivo, salió y enfrentó lo que le estaba causando temor.

Sin embargo, cuando tuvo que caminar por todo el terminal, se comenzaron a burlar de él. “¡Lo dejaron!” “¡Buena, noviecito!”, fueron algunos de los comentarios que lanzaron. Para su suerte, ahí se encontraba Salvador Gallardo, quien sacó cara por su amigo. “A ver, a ver. Se me silencian. El que se mete con Goyo se mete conmigo”, sentenció.

En medio del silencio que se generó, se volvió a escuchar otro grito: “¡El matrimonio más corto que el tamaño del novio!”, dijeron. “¡A ver, socio. Dímelo acá!”, volvió a defenderlo Salvador. No obstante, Goyo ya no se quedaría callado. “¡¿Quién se está burlando de mí?! Que sea hombrecito y me lo diga en la cara”, mencionó antes de romper en llanto y salir corriendo.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.