María Gracia y Belén Rizo Patrón le dan las quejas a La Cocó sobre las últimas decisiones que viene tomando José Antonio. “Me duele porque es super clasista y trata a los demás como si fueran menos. Me duele porque es mi papa y lo quiero”, expresó Belén.

Sin embargo, su abuelita no dudó en salir en defensa de las jovencitas. “Además, ese colegio no era para ella (Picky). Ustedes tienen que entender que los Gallardo no son para ustedes. No soy de acuerdo. Cómo pudiste cambiar tanto”, sentenció.

Pese a las insistencias por parte de Belén, para que su abuela entendiera, no logró hacerlo. “Este es nuestro lugar. Todo volvió a ser como antes”, acotó Cocó. “Entiendo a mi papá, pero él no puede obligarnos a hacer lo que quiere”, fue la respuesta de Gracia.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.