Goyito AÚN mantiene la fe de que Conchita Mendez le confiese su amor y evite el matrimonio con Génesis. Sin embargo, la mujer no parece aceptar sus sentimientos, hiriendo el corazón de su querido amigo.

El joven dio a entender de que, si Conchita se decidía por él, lo dejaría todo para estar a su lado. “Conchita, yo esperaba que aunque sea botes una lagrimita por mí. No te estoy pidiendo que te agarres a cabezazos contra la pared, ¿pero tan fría de verdad? ¿no vas a sentir pena de que yo me case y me vaya a vivir con Génesis?”, le cuestionó.

Y Conchita le respondió que por ella no había ni un problema. “A ver Goyito, yo sí quiero que seas feliz de verdad, de corazón. Yo no soy egoísta y si tu felicidad está al lado de Génesis, casándote con ella, perfecto ve y cásate con ella, sé feliz como lo voy a ser yo cuando me case con Manuel”, aseveró.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.