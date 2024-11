José Antonio Rizo Patrón está dispuesto a conseguir TODA la información posible sobre su aún esposa Techi De La Puente y su “relación” con Manuel Gallardo. Así que puso en aprietos a su hija María Belén. Pero la joven NO se mostró de acuerdo con la situación. “Papá, ¿cómo me vas a preguntar eso?”, le cuestionó.

Así que José Antonio tuvo que sincerarse. “Todos sabemos que hay un tema con tu mamá, ¿no es cierto? Y tú siempre has sido la persona más sensata de la casa, quiero saber tu opinión”. Pero Belén NO cedió: “Papá, deja de insistir, ¿okay? Es muy incómodo. No me hagas esas preguntas, tienes que verlo eso tú y mamá”.

¿De qué trata “Pituca sin L Y no solo eso, sino que la menor le solicitó que NO la involucre ni a ella ni a sus hermanas en los problemas de su matrimonio. “No voy a tomar partido, ni me voy a meter en nada. Respeta mi decisión de querer mantenerme al margen”, sentenció. ucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.